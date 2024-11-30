У Києві дівчина познайомилася з хлопцем і покликала додому, а той її обікрав: фото

Молодик помітив жіночу сумку, в якій були гроші та, скориставшись моментом, викрав 29 тисяч гривень готівки.

У Києві дівчина познайомилася з хлопцем і покликала додому, а той її обікрав.

Про це повідомила поліція Києва.

До поліції надійшло повідомлення про крадіжку з квартири на вулиці Левка Лук’яненка. На місце виїхала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції та оперативники.

"Правоохоронці встановили, що потерпіла познайомилася з молодим чоловіком і запросила його додому. Перебуваючи в квартирі, зловмисник помітив жіночу сумку, у якій були грошові кошти та скориставшись моментом, викрав 29 тисяч гривень готівки. Потерпіла одразу повідомила про зникнення грошей до поліції", – йдеться у повідомленні.

Хлопець викрав із сумки 29 тисяч гривень / Фото: Поліція Києва / Facebook

Завдяки оперативним діям правоохоронців, зловмисника затримали. Ним виявився уродженець Харківщини, 2006 року народження.

Крадієм виявився уродженець Харківщини, 2006 року народження / Фото: Поліція Києва / Facebook

Слідчі Оболонського управління поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Молодику світить до восьми років за ґратами.

Тим часом стало відомо про нову шахрайську схему з купівлею автівок. У поліції розповіли, як не потрапити у пастку.

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