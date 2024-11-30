В Києві різко погіршилася якість повітря: кому загрожує небезпека

В Києві спостерігається різке погіршення якості повітря. Індекс якості атмосферного повітря станом на 12:00 30 листопада 2024 року, розрахований за формулою NowCast (US EPA), досягнув значення 109. Це є шкідливим рівнем для чутливих груп населення.

Про це повідомив SaveEcoBot

"Може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора в Києві оголосили перший рівень небезпеки.

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