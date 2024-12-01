В Киеве обломки БпЛА упали на жилой дом — КМВА

Взрывной волной в доме выбиты окна.
В Киеве в ночь на 1 декабря обломки вражеского беспилотника упали на многоквартирный жилой дом.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.
В сообщении указывается, что обломки вражеского беспилотника упали в Голосеевском районе столицы.
"Предварительно, повреждения получил многоквартирный жилой дом — взрывной волной выбиты окна. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики атакуют Украину ударными БПЛА.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Киевской области в ночь на 1 декабря сработали силы противовоздушной обороны.
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