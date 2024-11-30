В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: кому угрожает опасность

Загрязнение воздуха может привести к дискомфорту при дыхании.

В Киеве наблюдается резкое ухудшение качества воздуха. Индекс качества атмосферного воздуха по состоянию на 12.00 30 ноября 2024 года, рассчитанный по формуле NowCast (US EPA), достиг значения 109. Это является вредным уровнем для чувствительных групп населения.

Об этом сообщил SaveEcoBot

"Может повлечь дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями легких, таких как астма, а также у людей с сердечными заболеваниями, детей и пожилых людей", — говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Киеве объявили первый уровень опасности.

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