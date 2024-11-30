В Киеве девушка познакомилась с парнем и позвала домой, а тот ее обокрал: фото

Парень заметил женскую сумку, в которой были деньги и, воспользовавшись моментом, похитил 29 тысяч гривен.

В Киеве девушка познакомилась с парнем и позвала домой, а тот ее обокрал.

Об этом сообщила полиция Киева.

В полицию поступило сообщение о краже из квартиры на улице Левко Лукьяненко. На место выехала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и оперативники.

"Правоохранители установили, что потерпевшая познакомилась с молодым мужчиной и пригласила его домой. Находясь в квартире, злоумышленник заметил женскую сумку, в которой были денежные средства и воспользовавшись моментом, похитил 29 тысяч гривен наличными. Потерпевшая сразу сообщила об исчезновении денег в полицию", – говорится в сообщении.

Парень похитил из сумки 29 тысяч гривен/Фото: Полиция Киева/Facebook

Благодаря оперативным действиям правоохранителей злоумышленника задержали. Им оказался уроженец Харьковщины, 2006 года рождения.

Воровством оказался уроженец Харьковщины, 2006 года рождения/Фото: Полиция Киева/Facebook

Следователи Оболонского управления полиции сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения. В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Молодчику светит до восьми лет за решеткой.

Тем временем стало известно о новой мошеннической схеме с покупкой автомобилей. В полиции рассказали, как не попасть в ловушку.

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