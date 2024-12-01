В Киевской области работают силы ПВО — КОВА

В регионе объявлена воздушная тревога.
В Киевской области в ночь на 1 декабря сработали силы противовоздушной обороны.
Об этом говорится в сообщении Киевской областной военной администрации.
"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.
Перед этим Воздушные силы сообщили об угрозе враждебных беспилотников Киеву и Белой Церкви.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики атакуют Украину ударными БПЛА.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне атаковали район города Днепра, после чего начались пожары.
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