"Человеку оторвало голову": в Киеве произошло жуткое ДТП

Автомобиль на бешеной скорости врезался в остановку скоростного трамвая.

В Киеве на улице Борщаговской произошла жуткая авария, в результате которой одному человеку оторвало голову.

Об этом сообщает Киев ИНФО.

Сообщается, что автомобиль марки Porsche на бешеной скорости влетел в остановку скоростного трамвая Полева.

Очевидцы ДТП сообщили, что одному человеку оторвало голову, а тела других погибших были зажаты в салоне.

"В том, что осталось от автомобиля, два разорванных тела зажаты в салоне. Двигатель от удара улетел где-то на 80 метров", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают спасатели ГСЧС, которые вырезают тела погибших из салона авто.

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области произошло жуткое ДТП.

Кроме того, мы ранее информировали, что во Львовской области пешехода трижды переехали автомобили.

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