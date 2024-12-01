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На Київщині працюють сили ППО — КОВА

На Київщині працюють сили ППО — КОВА

ППО спрацювала на Київщині / Фото: Associated Press

У регіоні оголошена повітряна тривога.

У Київській області в ніч проти 1 грудня спрацювали сили протиповітряної оборони.

Про це йдеться у повідомлені Київської обласної військової адміністрації.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Перед цим Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих безпілотників для Києва та Білої Церкви.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни атакували район міста Дніпра, після чого почалися пожежі.

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