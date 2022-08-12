У Києві шахраї продали квартиру померлого

Організаторка схеми, мешканка Чернігівщини, знайшла чоловіка, зовні схожого на померлого власника квартири. Надалі підставний власник продав квартиру третім особам за понад 500 тис. гривень.

У Києві викрито шахраїв, які незаконно продали квартиру померлого місцевого мешканця чоловіка в Дарницькому районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Слідством встановлено, що зловмисникам стало відомо про смерть самотнього чоловіка, власника квартири по вул. Ялтинській. З метою заволодіння квартирою організаторка схеми, мешканка Чернігівської області, знайшла особу зовні схожого на померлого чоловіка. Надалі підставний власник продав квартиру третім особам за понад 500 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.

Організаторці схеми та виконавцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину. За місцем їх проживання проведено обшуки.

Для недопущення подальших незаконних дій на квартиру накладено арешт.

У межах досудового розслідування встановлюються інші особи, причетні до вчинення цього злочину.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві затримано адвокатку, яка за 12 тисяч доларів організовувала виїзд чоловіків за кордон.

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