Стало відомо, коли приберуть герб СРСР зі щита монумента "Батьківщина-мати" в Києві

Демонтаж герба СРСР зі щита монумента "Батьківщина-мати" в Києві розпочнеться 2023 року. Замість нього з'явиться тризуб.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Цього року влада буде займатися розробкою плану демонтажу та підготовкою до технічних робіт. Також буде проведено конкурс на проєкт українського герба, який буде розміщений замість радянської символіки.

"Думаю, до кінця цього року зможемо провести технічні та проєктні, на це у нас вистачить ресурсів. А сам демонтаж розпочнемо наступного року, тоді як і конкурс на проєкт тризуба, який ми збираємося там розмістити", – зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, у школах Києва вирішили повністю відмовитись від російської мови.

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