Мову окупанта більше вчити не будуть.

У школах Києва вирішили повністю відмовитись від російської мови. У новому навчальному році шкільні програми не передбачають викладання предметів російською мовою та вивчення російської мови взагалі як предмета, ні факультативно.

Про це йдеться у відповіді департаменту освіти і науки КМДА, яку оприлюднив громадський діяч, юрист-міжнародник Андрій Смолій.

"В Києві у школах більше не буде вивчатись мова-окупанта, а також не буде навчання московською. Про це повідомили у листі-відповіді з КМДА. Сподіваюсь так і буде. З 1 вересня будемо відслідковувати ситуацію", - зазначив він.

Нагадаємо, у Києві місцеві мешканці просять змінити тривалість комендантської години.

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