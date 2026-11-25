У Києві викрили банду, яка обкрадала супермаркети / © Національна поліція України

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У Києві знешкодили групу аферистів, які створили підроблений мобільний застосунок служби доставлення та за його допомогою привласнювали товари з супермаркетів. Організатору схеми й трьом його спільникам уже оголосили підозри

Про це повідомили у Національній поліції України.

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Шахраї під виглядом кур'єрів обікрали супермаркети Києва на 400 тис. грн: як діяла схема

За скоєне чоловікам загрожує до 8 років ув’язнення.

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Викрити зловмисників вдалося оперативникам київської кіберполіції та слідчим Голосіївського управління поліції за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури. Учасники групи маскувалися під працівників доставлення й завдяки фейковим обліковим записам незаконно забирали в супермаркетах продукти, спиртні напої та тютюнові вироби.

Організував оборудку 28-річний житель Дніпропетровської області, який раніше сам працював у сфері доставлення. Чоловік розробив фальшиву копію застосунку однієї зі служб доставлення та залучив до афери кількох студентів київських вишів. За попередньою інформацією, група діяла від початку 2026 року до вересня цього року, а для конспірації використовувала картки підставних осіб — дропів. За підрахунками правоохоронців, завдані ними збитки сягнули щонайменше 400 тисяч гривень.

Працівники кіберполіції дослідили інформацію, надану сервісом доставлення, переглянули відеозаписи з камер спостереження в магазинах та призначили низку експертиз. Зібрані докази дозволили встановити особи причетних до шахрайства та зупинити схему, що завдавала шкоди українським мережам супермаркетів і онлайн-сервісу.

© Національна поліція України

© Національна поліція України

© Національна поліція України

© Національна поліція України

© Національна поліція України

© Національна поліція України

© Національна поліція України

© Національна поліція України

© Національна поліція України

Поліція провела шість обшуків у Києві, Київській та Вінницькій областях, а також у Дніпрі. В оселях знайшли й вилучили 26 смартфонів, комп’ютери, майже 1200 SIM-карток різних операторів зв’язку, більш як 233 тисячі гривень, 2500 доларів, брендовані терморюкзаки кур’єрської служби та інші речові докази.

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Слідчі повідомили організатору та трьом його поплічникам про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Одного з учасників затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Суд обрав запобіжні заходи: трьох фігурантів відправили під домашній арешт, ще одному призначили особисте зобов’язання.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці продовжують встановлювати всі деталі афери та роль кожного з її учасників.

Крадіжки: останні новини

Нагадаємо, Залізничний райсуд Львова засудив до 5 років позбавлення волі чоловіка за дві крадіжки у супермаркетах «Сільпо» на суму понад 9 тисяч гривень.

Як встановив суд, 21 та 22 квітня 2026 року зловмисник виносив товари повз касу у магазинному кошику. Першого дня він викрав чотири пляшки віскі Jack Daniel’s на 3 916 грн, а наступного дня у ТРЦ Victoria Gardens намагався винести коньяк Hennessy, капсули та гель для прання Ariel вартістю 5 098 грн, але був затриманий охороною на виході.

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Попри визнання провини, щире каяття та відшкодування збитків, суд призначив чоловікові ув’язнення. Причиною стало його кримінальне минуле: рецидивіст уже мав умовний термін на 5 років у липні 2026 року за аналогічний злочин.

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