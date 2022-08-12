У Києві затримано адвокатку, яка за 12 тисяч доларів організовувала виїзд чоловіків за кордон: фото, відео

Правопорушниця організувала виїзд за кордон чоловіків призовного віку шляхом надання їм підроблених довідок військово-лікарської комісії з фіктивним діагнозом хвороби.

У Києві затримано адвокатку, яка за 12 тисяч доларів організовувала виїзд чоловіків за кордон.

Правопорушниця організувала виїзд за кордон чоловіків призовного віку шляхом надання їм підроблених довідок військово-лікарської комісії з фіктивним діагнозом хвороби.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Правозахисницю, яка займалась організацією перетину державного кордону військовозобов’язаними, затримано. Розпочато досудове розслідування.

"Як стало відомо, жінка разом зі спільниками організувала злочину схему безперешкодного перетину державного кордону України, а саме – передавала довідки військово-лікарської комісії з фіктивним діагнозом хвороби, що дає чоловікам призовного віку можливість відстрочки від мобілізації. Правоохоронці викрили жінку під час отримання нею частини грошей у сумі 2 000 тисячі доларів США", - повідомили у поліції.

Загалом вартість усієї послуги 44-річна адвокатка оцінювала у 12 тисяч доларів США.

Слідчі поліції Києва повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332 - незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою, ч. 3 ст. 358 - підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене за попередньою змовою групою осіб. За скоєне їй загрожує до дев’яти років тюремного ув’язнення і конфіскація майна.

Також поліцейські готують клопотання до суду про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі тривають заходи із затримання та притягнення до кримінальної відповідальності й інших учасників злочинної схеми. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, киянин заявив до поліції на аферистів, які не зробили йому "липові" документи для виїзду за кордон.

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