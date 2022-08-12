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В Киеве мошенники продали квартиру умершего

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В Киеве мошенники продали квартиру умершего

Организатор схемы, жительница Черниговщины, нашла мужчину, внешне похожего на умершего владельца квартиры. В дальнейшем подставной собственник продал квартиру третьим лицам более чем за 500 тыс. гривен.

В Киеве разоблачены мошенники, незаконно продавшие квартиру умершего местного жителя мужчины в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Следствием установлено, что злоумышленникам стало известно о смерти одинокого мужчины, владельца квартиры по ул. Ялтинской. С целью завладения квартирой организатор схемы, жительница Черниговской области, нашла лицо внешне похожее на умершего мужчину. В дальнейшем подставной владелец продал квартиру третьим лицам более чем за 500 тыс. гривен", — говорится в сообщении.

Организаторы схемы и исполнителя уведомлены о подозрении в совершении преступления. По месту их жительства проведены обыски.

Для предотвращения дальнейших незаконных действий на квартиру наложен арест.

В рамках досудебного расследования устанавливаются другие лица, причастные к совершению этого преступления.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве задержана адвокат, которая за 12 тысяч долларов организовывала выезд мужчин за границу.

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