В Киеве разоблачили банду, которая обворовывала супермаркеты / © Национальная полиция Украины

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В Киеве обезвредили группу аферистов, которые создали поддельное мобильное приложение службы доставки и с его помощью присваивали товары из супермаркетов. Организатору схемы и трем его сообщникам уже объявили подозрения.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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Мошенники под видом курьеров обворовали супермаркеты Киева на 400 тыс. грн: как работала схема

За совершенное мужчинам грозит до 8 лет заключения.

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Разоблачить злоумышленников удалось оперативникам киевской киберполиции и следователям Голосеевского управления полиции при процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры. Участники группы маскировались под работников доставки и благодаря фейковым аккаунтам незаконно забирали в супермаркетах продукты, спиртные напитки и табачные изделия.

Организовал схему 28-летний житель Днепропетровской области, который ранее работал в сфере доставки. Мужчина разработал фальшивую копию приложения одной из служб доставки и привлек к афере нескольких студентов киевских вузов. По предварительной информации, группа действовала с начала 2026 года по сентябрь этого года, а для конспирации использовала карточки подставных лиц — дропов. По подсчетам правоохранителей, нанесенный ими ущерб достиг не менее 400 тысяч гривен.

Сотрудники киберполиции исследовали информацию, предоставленную сервисом доставки, просмотрели видеозаписи с камер наблюдения в магазинах и назначили ряд экспертиз. Собранные доказательства позволили установить личности причастных к мошенничеству и остановить схему, которая наносила ущерб украинским сетям супермаркетов и онлайн-сервису.

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

© Национальная полиция Украины

Полиция провела 6 обысков в Киеве, Киевской и Винницкой областях, а также в Днепре. В домах нашли и изъяли 26 смартфонов, компьютеры, почти 1200 SIM-карт разных операторов связи, более 233 тысяч гривен, 2500 долларов, брендированные терморюкзаки курьерской службы и другие вещественные доказательства.

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Следователи сообщили организатору и трем его подельникам о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество. Одного из участников задержали согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Суд избрал меры пресечения: троих фигурантов отправили под домашний арест, еще одному назначили личное обязательство.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители продолжают устанавливать все детали аферы и роль каждого из участников.

Воровство: последние новости

Напомним, Железнодорожный райсуд Львова приговорил к 5 годам лишения свободы мужчину за две кражи в супермаркетах «Сільпо» на сумму более 9 тысяч гривен.

Как установил суд, 21 и 22 апреля 2026 злоумышленник выносил товары мимо кассы в магазинной корзине. В первый день он украл четыре бутылки виски Jack Daniel’s на 3916 грн, а на следующий день в ТРЦ Victoria Gardens пытался вынести коньяк Hennessy, капсулы и гель для стирки Ariel стоимостью 5098 грн, но был задержан охраной на выходе.

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Несмотря на признание вины, искреннее раскаяние и возмещение ущерба, суд назначил мужчине заключение. Причиной послужило его криминальное прошлое: рецидивист уже имел условный срок на 5 лет в июле 2026 года за аналогичное преступление.

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