Стало известно, когда уберут герб СССР со щита монумента "Родина-мать" в Киеве

Демонтаж герба СССР со щита монумента "Родина-мать" в Киеве начнется в 2023 году. Вместо него появится трезубец.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

В этом году власти будут заниматься разработкой плана демонтажа и подготовкой к техническим работам. Также будет проведен конкурс на проект украинского герба, который будет размещен вместо советской символики.

"Думаю, до конца этого года сможем провести технические и проектные, на это у нас хватит ресурсов. А сам демонтаж начнем к следующему году, тогда как и конкурс на проект трезубца, который мы собираемся там разместить", — отметил Ткаченко.

Напомним, в школах Киева решили полностью отказаться от русского языка.

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