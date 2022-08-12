Язык оккупанта больше учить не будут.

В школах Киева решили полностью отказаться от русского языка. В новом учебном году школьные программы не предполагают преподавания предметов на русском языке и изучения русского языка вообще как предмета, ни факультативно.

Об этом говорится в ответе департамента образования и науки КГГА, опубликованном общественным деятелем, юристом-международником Андреем Смолием.

"В Киеве в школах больше не будет изучаться язык-оккупанта, а также не будет обучения на московском. Об этом сообщили в ответном письме из КГГА. Надеюсь так и будет. С 1 сентября будем отслеживать ситуацию", — отметил он.

Напомним, в Киеве местные жители просят изменить продолжительность комендантского часа.

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