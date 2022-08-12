В Киеве задержана адвокат, которая за 12 тысяч долларов организовывала выезд мужчин за границу: фото, видео

Правонарушительница организовала выезд за границу мужчин призывного возраста путем предоставления им поддельных справок военно-врачебной комиссии с фиктивным диагнозом болезни.

В Киеве задержана адвокат, которая за 12 тысяч долларов организовывала выезд мужчин за границу.

Правонарушительница организовала выезд за границу мужчин призывного возраста путем предоставления им поддельных справок военно-врачебной комиссии с фиктивным диагнозом болезни.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Правозащитница, которая занималась организацией пересечения государственной границы военнообязанными, задержана. Начато досудебное расследование.

"Как стало известно, женщина вместе с сообщниками организовала преступления схему беспрепятственного пересечения государственной границы Украины, а именно – передавала справки военно-врачебной комиссии по фиктивному диагнозу болезни, что дает мужчинам призывного возраста возможность отсрочки от мобилизации. Правоохранители разоблачили женщину во время получения ею части денег в сумме 2 000 тысяч долларов США", — сообщили в полиции.

В целом стоимость всей услуги 44-летняя адвокат оценивала в 12 тысяч долларов США.

Следователи полиции Киева сообщили женщине о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 332 — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой, ч. 3 ст. 358 — подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенное по предварительному сговору группой лиц. За совершенное ей грозит до девяти лет тюремного заключения и конфискация имущества.

Также полицейские готовят ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время продолжаются меры по задержанию и привлечению к уголовной ответственности и другим участникам преступной схемы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, киевлянин заявил в полицию на аферистов, не сделавших ему "липовые" документы для выезда за границу.

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