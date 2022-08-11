В Киеве в Мариинском парке обнаружили пьяную женщину, рядом с которой играл маленький сын (фото)

В Киеве в Мариинском парке обнаружили пьяную женщину, рядом с которой играл маленький сын.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию поступило сообщение о том, что в Мариинском парке на улице Грушевского лежит пьяная женщина, которая пришла туда с малолетним ребенком. По указанному адресу прибыли наряд стражей порядка, а также ювенальные полицейские Печерского управления полиции.

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Начальник сектора ювенальной полиции Печерского управления полиции Владимир Демьяненко рассказал, что на месте происшествия стражи порядка увидели женщину, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и ничего не смогла объяснить.

"Очевидцы происшествия сообщили, что женщина пришла в парк не сама, а с ребенком. Мы нашли 5-летнего сына женщины, который играл без присмотра неподалеку. Именно он и рассказал нам, что проживает вместе с мамой в Печерском районе столицы по улице Кловский спуск "Поскольку у ребенка, как выяснилось, нет близких родственников кроме матери, полицейские вместе с работниками социальной службы по делам детей приняли решение передать мальчика в медицинское учреждение. Далее будет принято решение о дальнейшем пребывании ребенка", — рассказал Демьяненко.

В отношении 41-летней киевлянки полицейские составили два административных прокола по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях — неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, что влечет предупреждение или наложение штрафа от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, и по ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях — распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде, за что предусмотрено наложение штрафа от одного до пяти тысяч рублей.

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