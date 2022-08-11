У Києві в Маріїнському парку виявили п'яну жінку, поряд з якою грався маленький син (фото)

У Києві в Маріїнському парку виявили п'яну жінку, поряд з якою грався маленький син.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До поліції надійшло повідомлення про те, що у Маріїнському парку на вулиці Грушевського лежить п’яна жінка, яка прийшла туди з малолітньою дитиною. За вказаною адресою прибули наряд правоохоронців, а також ювенальні поліцейські Печерського управління поліції.

Начальник сектору ювенальної поліції Печерського управління поліції Володимир Дем’яненко розповів, що на місці події правоохоронці побачили жінку, яка перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння та нічого не змогла пояснити.

"Очевидці події повідомили, що жінка прийшла до парку не сама, а з дитиною. Ми знайшли 5-річного сина жінки, який грався без нагляду неподалік. Саме він і розповів нам, що проживає разом із мамою у Печерському районі столиці на вулиці Кловський узвіз. Оскільки у дитини, як з’ясувалось, немає близьких родичів крім матері, поліцейські разом із працівниками соціальної служби у справах дітей прийняли рішення передати хлопчика до медичного закладу. Далі буде прийнято рішення щодо подальшого перебування дитини", - розказав Дем’яненко.

Стосовно 41-річної киянки поліцейські склали два адміністративні проколи за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення - невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей, що тягне за собою попередження або накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та за ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення - розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді, за що передбачено накладення штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів громадян.

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