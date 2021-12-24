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У Києві різко зміниться погода: прогноз на вихідні, 25-27 грудня

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У Києві різко зміниться погода: прогноз на вихідні, 25-27 грудня

УНІАН

У столиці трохи потеплішає.

На вихідних, 25-27 грудня, у Києві різко зміниться погода. За прогнозами синоптиків, очікується плюсова температура і ясне небо. Майже без опадів.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

Так, у суботу, 25 грудня, зранку можливий дощ. Температура повітря +2 градуси. Ближче до вечора похолодає до -6, а на зміну дощу піде мокрий сніг. Вітер південно-західний, 3 м/с.

У неділю, 26 грудня буде трохи холодніше -8 -3 градуси. Без опадів. Протягом усього дня буде ясно. Вітер західний, 1-2 м/с.

У понеділок, 27 грудня, також буде без опадів. Температура повітря опуститься до -5 -9 градусів. Вітру майже не буде. Весь день триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари.

Нагадаємо, що на новий рік синоптики обіцяють казкову погоду. 31 грудня температура повітря опуститься до -15 градусів. Вночі прогнозують дрібний сніг, увесь інший час - без опадів.

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