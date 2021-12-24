У Києві очікуються снігопади: в усіх районах працюють пункти обігріву

Містян просять за можливості не використовувати особистий транспорт, а надавати перевагу громадському.

У найближчі кілька днів у Києві очікуються снігопади. Місто готове до погіршення погодних умов та подолання наслідків негоди.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Також читайте Якою в Україні буде погода на Новий рік: прогноз на 31 грудня

"У Києві погіршуються погодні умови, синоптики прогнозують снігопади у кілька найближчих днів. Нагадую, що у місті працюють пункти обігріву, куди може звернутися кожен, хто потребую допомоги у ці морозні дні та під час негоди. Також на період погіршення погодних умов діє обмеження на в’їзд у місто великогабаритного транспорту, що дає нам змогу розвантажити дороги, а вранці та ввечері мінімізувати затори", – розповів міський чиновник.

Поворозник додав, що до роботи в посиленому режимі вже готові дорожники. Спеціальну техніку КК "Київавтодор" розташовують на вихідних позиціях ще до початку опадів, аби оперативно розпочати обробку протиожеледними засобами та прибирання снігу. Для очищення й обробки вулиць загалом є 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки. Де саме працює спецтехніка можна побачити на онлайн-мапі.

"Як завжди, у період погіршення погодних умов закликаю містян за можливості не використовувати особистий транспорт, а надавати перевагу громадському. Водіям нагадую, що припарковані автомобілі не мають заважати роботі спецтехніки, аби їх не довелося евакуювати. І будь ласка, будьте пильними та обережними на дорогах!" – підкреслив він.

Поворозник також зазначив, що столична інспекція благоустрою у період посилених опадів ретельно контролює снігоприбирання на балансових ділянках. Сніг біля будівель та споруд має бути прибраний, і власники несуть персональну відповідальність.

Довідка: статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Для фізичних осіб – 340-1360 грн, для посадових осіб та підприємців - 850-1700 грн.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

Читайте також: