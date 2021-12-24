Вбивство журналіста Шеремета: з Антоненка зняли електронний браслет

Суд відклав розгляд цієї справи до 21 січня.
Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід музиканту, ветерану АТО Андрію Антоненку, обвинуваченому у вбивстві журналіста Павла Шеремета, у вигляді нічного домашнього арешту, але зняв з нього електронний браслет.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Зазначається, термін дії запобіжного заходу встановили на 2 місяці - до 24 лютого включно. "Продовжити Антоненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби — з 23:00 по 6:00. Строк дії запобіжного заходу встановити 2 місяці — до 24 лютого 2022 року включно", - сказала під час засідання суддя Оксана Голуб.
"Суд зняв з Антоненка електронний браслет і змінив йому місце відбування домашнього арешту, оскільки, за словами захисника, Антоненко змінив місце проживання", - цитує "Укрінформ" адвоката Антоненка Дмитра Кругового.
Окрім того, під час засідання суд продовжив нічний домашній арешт Юлії Кузьменко, яка також проходить обвинуваченою у цій справі. Строк дії нового запобіжного заходу - до 24 лютого. Також суд продовжив строк дії обов’язків для ще однієї обвинуваченої по цій справі — Яни Дугарь (до 24 лютого).
Після цього суд відклав розгляд цієї справи до 21 січня.
Нагадаємо:
- Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. Журналіста поховали в Мінську. За даними слідчих, зловмисники закріпили вибухівку на дні авто, за кермом якого був Шеремет. Також було повідомлено про те, що для вбивства відомого білоруського журналіста зловмисники використовували елементи протипіхотної міни МОН-50.
- 12 грудня Нацполіція повідомила, що затримала фігурантів вбивства журналіста Шеремета. Підозрюваних шукали понад 2,5 року. Правоохоронці підозрюють у вбивстві військового та волонтера Андрія Антоненка (відомого також як рок-музикант Riffmaster) та хірургиню дитячої лікарні Юлію Кузьменко. Третя підозрювана у справі - військова Яна Дугарь. Усі троє своєї провини не визнають і вважають справу сфальсифікованою.
- Водночас громадські активісти, спільнота ветеранів АТО, волонтерів та, зокрема, Міністерство у справах ветеранів заявляють про непричетність усіх трьох до цього злочину. Зокрема, вони публікують низку доказів, які суперечать версії слідства.