Вбивство журналіста Шеремета: з Антоненка зняли електронний браслет

Суд відклав розгляд цієї справи до 21 січня.

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід музиканту, ветерану АТО Андрію Антоненку, обвинуваченому у вбивстві журналіста Павла Шеремета, у вигляді нічного домашнього арешту, але зняв з нього електронний браслет.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зазначається, термін дії запобіжного заходу встановили на 2 місяці - до 24 лютого включно. "Продовжити Антоненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби — з 23:00 по 6:00. Строк дії запобіжного заходу встановити 2 місяці — до 24 лютого 2022 року включно", - сказала під час засідання суддя Оксана Голуб.

"Суд зняв з Антоненка електронний браслет і змінив йому місце відбування домашнього арешту, оскільки, за словами захисника, Антоненко змінив місце проживання", - цитує "Укрінформ" адвоката Антоненка Дмитра Кругового.

Окрім того, під час засідання суд продовжив нічний домашній арешт Юлії Кузьменко, яка також проходить обвинуваченою у цій справі. Строк дії нового запобіжного заходу - до 24 лютого. Також суд продовжив строк дії обов’язків для ще однієї обвинуваченої по цій справі — Яни Дугарь (до 24 лютого).

Після цього суд відклав розгляд цієї справи до 21 січня.

Нагадаємо: