В Киеве резко изменится погода: прогноз на выходные, 25-27 декабря

В столице немного потеплеет.

На выходных, 25-27 декабря, в Киеве резко изменится погода. По прогнозам синоптиков, ожидается плюсовая температура и ясное небо. Почти без осадков.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Так, в субботу, 25 декабря, утром возможен дождь. Температура воздуха +2 градуса. Ближе к вечеру похолодает до -6, а на смену дождю пойдет мокрый снег. Ветер юго-западный, 3-10 м/с.

В воскресенье, 26 декабря, будет немного холоднее -8 -3 градуса. Без осадков. В течение всего дня будет ясно. Ветер западный, 1-2 м/с.

В понедельник, 27 декабря, также будет без осадков. Температура воздуха опустится до -5 -9 градусов. Ветра почти не будет. Ночью будет идти дождь.

Напомним, что на новый год синоптики обещают сказочную погоду. 31 декабря температура воздуха опустится до -15 градусов. Ночью прогнозируется мелкий снег, все остальное время — без осадков.

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