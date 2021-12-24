На капоті залишив квіти: у Києві чоловік намагався підпалити машину обранця своєї колишньої

На капоті залишив квіти: у Києві чоловік намагався підпалити машину обранця своєї колишньої

Слідчі вилучили на місці залишки пластикової каністри та запальничку.

У Києві оперативники затримали чоловіка за спробу підпалу автомобіля.

Киянин хотів підпалити іномарку співмешканця колишньої дружини.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що декілька хвилин тому невідомий намагався підпалити його авто, яке знаходилось у дворі приватного будинку на вулиці Ентузіастів. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

На місці події заявник розповів поліцейським, що побачив незнайомця, який втікав з подвір’я. Далі він помітив на капоті авто букет квітів, а під автомобілем каністру, яка диміла. Водій швидко відігнав іномарку та загасив полум’я, тож транспортний засіб механічних ушкоджень не отримав.

Як розповів начальник слідчого відділу Дарницького управління поліції Антон Жидовцев, правоохоронці провели ряд оперативно-розшукових заходів і вже за годину затримали порушника.

"Ми з’ясували, що до спроби підпалу причетний колишній чоловік, який через ревнощі хотів спалити іномарку нинішнього обранця жінки. Слідчо-оперативна група вилучила на місці залишки пластикової каністри та запальничку. 31-річного правопорушника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - розповів Жидовцев.

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – замах на умисне знищення або пошкодження майна вчинене шляхом підпалу. Відтепер ревнивцю йому загрожує до десяти років в’язниці.

"Фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Досудове розслідування триває", - додав Жидовцев.

Нагадаємо, у Києві чоловік на вулиці через ревнощі жорстоко зарізав колишнього коханого своєї співмешканки.

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