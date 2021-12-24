"До Берліна дешевше, ніж до лівого берега": кияни розлючені цінами на таксі

"До Берліна дешевше, ніж до лівого берега": кияни розлючені цінами на таксі

Таксі з правого до лівого берега коштує мінімум 348 гривень.

Кияни цього тижня активно обговорювали ціни на таксі у Києві. За словами містян, долетіти до Берліна коштує дешевше, ніж доїхати з правого берега столиці на лівий.

Люди поділилися відповідними скріншотами з розцінками у Мережі. ТСН.ua перевірив, чи справді це так.

Найдешевший квиток на літак Київ - Берлін, який ми знайшли в інтернеті, коштує 469 гривень. Дістатися до Берліна з аеропорту "Жуляни" в Києві можна за 2 години 15 хвилин.

wizzair.com

З правого берега на лівий, від станції метро "Виставковий центр" до станції метро "Лісова", таксі коштує мінімум 348 гривень у додатку Uklon. Поїхати службами таксі Bolt та Uber буде ще дорожче - 506 та 595 гривень не у годину пік. Тож, дістатися до Берліна справді дешевше.

"А в Мілан взагалі 370 грн", "Взагалі **нулись. Зробити краще державне таксі за такими цінами", "Зате з комфортом))", - пишуть користувачі у коментарях.

Нагадаємо, що у Києві водій таксі висадив з автомобіля пасажирів, які неприємно висловлювалися про державну мову. Таким результатом виявився незадоволений пасажир та поліз у бійку.

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