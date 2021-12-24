Користувачі можуть віртуально побувати у 3D-турах цікавими локаціями.
У Києві запустили новий туристично-культурний хаб. 23 грудня у столиці відбулась його презентація.
Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич.
"Впровадження цифровізації та інформаційних технологій є одним із основних напрямків розвитку туризму. Київ активно йде шляхом діджиталізації, в тому числі галузей креативної економіки і туризму. Використовуються новітні технології щодо оцифрування локацій, створення 3D-турів, елементи доповненої реальності”, - розповів Оленич.
На порталі https://guide.kyivcity.gov.ua можна дізнатись про туристичні локації, актуальні події та отримати іншу корисну інформацію: про туристично-інформаційні центри, карту метро, міський транспорт тощо. Новий хаб є інклюзивним - для людей із вадами зору доступні різні версії сайту.
Також на порталі представлені 3D-тури.
Користувачі можуть віртуально побувати в таких локаціях:
- Київський зоопарк;
- станція метро "Золоті Ворота";
- печери Києво-Печерської лаври;
- пішохідно-велосипедний міст;
- музей "Золоті Ворота";
- парк "Наталка";
- музей Михаїла Булгакова;
- Замок Річарда Левове серце (екстер’єр) та панорама Лисої гори;
- Пейзажна алея;
- інтер’єри приміщення КМДА тощо.
"Ковід змінив користувацьку історію, саме тому ми створили цифрову візитівку міста з актуальним контентом, який допоможе ознайомитись з туристичними магнітами до поїздки", - розповів директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Олег Половинко.
Нагадаємо, у застосунку "Київ Цифровий" тепер можна дізнаватись про святкові події.
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