У Києві прозвучали вибухи

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 24 листопада 2024 року ворог вкотре атакував столицю України ворожими безпілотниками.
Пролунали вибухи. Спрацювала ППО.
Залишайтеся в укриттях до відбою.
Нагадаємо, 21 листопада армія РФ атакувала Дніпро новою балістичною ракетою. Ймовірно, ракетний удар було завдано зі складу ракетного комплексу "Кедр".
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