У Києві прозвучали вибухи

У ніч проти 24 листопада 2024 року ворог вкотре атакував столицю України ворожими безпілотниками.

Пролунали вибухи. Спрацювала ППО.

Залишайтеся в укриттях до відбою.

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Нагадаємо, 21 листопада армія РФ атакувала Дніпро новою балістичною ракетою. Ймовірно, ракетний удар було завдано зі складу ракетного комплексу "Кедр".

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