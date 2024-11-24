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У Києві прозвучали вибухи

У Києві прозвучали вибухи

Сирени пролунали в деяких областях України

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 24 листопада 2024 року ворог вкотре атакував столицю України ворожими безпілотниками.

Пролунали вибухи. Спрацювала ППО. 

Залишайтеся в укриттях до відбою. 

Нагадаємо, 21 листопада армія РФ атакувала Дніпро новою балістичною ракетою. Ймовірно, ракетний удар було завдано зі складу ракетного комплексу "Кедр".

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