На Київщині працює ППО

Зафіксовано рух ворожих безпілотників.
На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА.
У регіоні працюють сили ППО.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Також нова група БпЛА рухається на Сумщині - курс південно-західний.
БпЛА на Полтавщині - курс західний, південно-західний.
Ворожі БпЛА на Київщині - курс на м. Київ.
БпЛА Чернігівщині - курс на м. Чернігів.
Нагадаємо, 21 листопада армія РФ атакувала Дніпро новою балістичною ракетою. Ймовірно, ракетний удар було завдано зі складу ракетного комплексу "Кедр".
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