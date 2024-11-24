На Київщині працює ППО

На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА.

У регіоні працюють сили ППО.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

Не нехтуйте правилами безпеки.

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Також нова група БпЛА рухається на Сумщині - курс південно-західний.

БпЛА на Полтавщині - курс західний, південно-західний.

Ворожі БпЛА на Київщині - курс на м. Київ.

БпЛА Чернігівщині - курс на м. Чернігів.

Нагадаємо, 21 листопада армія РФ атакувала Дніпро новою балістичною ракетою. Ймовірно, ракетний удар було завдано зі складу ракетного комплексу "Кедр".

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