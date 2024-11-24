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В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

Сирены прозвучали в некоторых областях Украины

Находитесь в укрытиях.

В ночь на 24 ноября 2024 года враг в очередной раз атаковал столицу Украины вражескими беспилотниками.

Раздались взрывы. Сработало ПВО.

Оставайтесь в укрытиях до отбоя.

Напомним, 21 ноября армия РФ атаковала Днепр новой баллистической ракетой. Вероятно, ракетный удар был нанесен из состава ракетного комплекса "Кедр".

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