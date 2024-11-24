В Киевской области работает ПВО

В Киевской области зафиксировано движение враждебных БпЛА.

В регионе работают силы ПВО.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.

Не пренебрегайте правилами безопасности.

Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.

Также новая группа БпЛА двигается в Сумской области — курс юго-западный.

БПЛА на Полтавщине – курс западный, юго-западный.

Вражеские БпЛА в Киевской области — курс на г. Киев.

БпЛА в Черниговской области — курс на г. Чернигов.

Напомним, 21 ноября армия РФ атаковала Днепр новой баллистической ракетой. Вероятно, ракетный удар был нанесен из состава ракетного комплекса "Кедр".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber