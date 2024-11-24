В Киевской области работает ПВО

Зафиксировано движение вражеских беспилотников.
В Киевской области зафиксировано движение враждебных БпЛА.
В регионе работают силы ПВО.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.
Не пренебрегайте правилами безопасности.
Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.
Также новая группа БпЛА двигается в Сумской области — курс юго-западный.
БПЛА на Полтавщине – курс западный, юго-западный.
Вражеские БпЛА в Киевской области — курс на г. Киев.
БпЛА в Черниговской области — курс на г. Чернигов.
Напомним, 21 ноября армия РФ атаковала Днепр новой баллистической ракетой. Вероятно, ракетный удар был нанесен из состава ракетного комплекса "Кедр".
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