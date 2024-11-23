В Киеве утвердили рекомендации по генераторам: где нельзя их устанавливать

Правила сформировали, чтобы безопасно интегрировать устройства в городскую среду.
Депутаты Киевского городского совета утвердили рекомендации по безопасному использованию генераторов в условиях отключения света.
Об этом сообщается на официальном портале Киева.
Использовать электрогенераторы рекомендуется с соблюдением норм пожарной безопасности и с учетом особенностей городской инфраструктуры.
Ключевые рекомендации по генераторам:
- Размещение генераторов только на открытых ровных поверхностях
- Соблюдение безопасного расстояния: не менее 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников
- Запрещены установки агрегатов в жилых, общественных, складских и производственных зданиях, а также на крышах, балконах или путях эвакуации
- Обязательная защита от поражения электротоком для людей и животных
- Проведение учений и инструктажей для пользователей генераторов
Напомним, киевлянина приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за кражу аптечного генератора, сданного в ломбард.
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