В Киеве утвердили рекомендации по генераторам: где нельзя их устанавливать

Правила сформировали, чтобы безопасно интегрировать устройства в городскую среду.

Депутаты Киевского городского совета утвердили рекомендации по безопасному использованию генераторов в условиях отключения света.

Об этом сообщается на официальном портале Киева.

Использовать электрогенераторы рекомендуется с соблюдением норм пожарной безопасности и с учетом особенностей городской инфраструктуры.

Ключевые рекомендации по генераторам:

Размещение генераторов только на открытых ровных поверхностях

Соблюдение безопасного расстояния: не менее 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников

Запрещены установки агрегатов в жилых, общественных, складских и производственных зданиях, а также на крышах, балконах или путях эвакуации

Обязательная защита от поражения электротоком для людей и животных

Проведение учений и инструктажей для пользователей генераторов

Напомним, киевлянина приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за кражу аптечного генератора, сданного в ломбард.

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