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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Северный мост в Киеве закрыли после ночной атаки: как будет курсировать транспорт

После ночной атаки Киев остался без движения по Северному мосту, по которому произошло несколько попаданий.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Транспорт в Киеве.

Транспорт в Киеве. / © УНИАН

В результате ночной атаки в Киеве поврежден Северный мост. Утром 7 ноября движение закрыли в обе стороны. Из-за ограничений в столице произошли изменения в работе наземного транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

На Северном мосту специалисты работают над ликвидацией последствий повреждения. Автобусы, ранее курсировавшие по переправе, временно изменили маршруты. Транспорт движется в объезд через Подольский мостовой переход.

Изменения в движении автобусов:

  • №№ 21, 73, 101 — до метро «Контрактовая площадь»;

  • № 29-ТР — с Дарницкой площади до метро «Контрактовая площадь»;

  • № 30-ТР — на двух участках: ул. Милославская — станция метро «Почайная» (через ул. Новоконстантиновскую); ул. Кадетская роща — метро «Почайна»;

  • № 31-ТР — от ул. Милославской до метро «Лукьяновская» через ул. Глубочицкую (по схеме автобуса №112);

  • № 47-ТР — со станции метро «Минская» до станции «Почайна».

Как сообщалось, во время баллистической атаки ночью против 7 ноября Россия ударила ракетами по Северному мосту. Специалисты обследуют сооружение, на котором повреждено дорожное полотно, контактную троллейбусную линию, линию электропередачи. Движение транспорта перекрыто в обе стороны.

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