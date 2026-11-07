Северный мост в Киеве закрыли после ночной атаки: как будет курсировать транспорт

Транспорт в Киеве. / © УНИАН

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В результате ночной атаки в Киеве поврежден Северный мост. Утром 7 ноября движение закрыли в обе стороны. Из-за ограничений в столице произошли изменения в работе наземного транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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На Северном мосту специалисты работают над ликвидацией последствий повреждения. Автобусы, ранее курсировавшие по переправе, временно изменили маршруты. Транспорт движется в объезд через Подольский мостовой переход.

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Изменения в движении автобусов:

№№ 21, 73, 101 — до метро «Контрактовая площадь»;

№ 29-ТР — с Дарницкой площади до метро «Контрактовая площадь»;

№ 30-ТР — на двух участках: ул. Милославская — станция метро «Почайная» (через ул. Новоконстантиновскую); ул. Кадетская роща — метро «Почайна»;

№ 31-ТР — от ул. Милославской до метро «Лукьяновская» через ул. Глубочицкую (по схеме автобуса №112);

№ 47-ТР — со станции метро «Минская» до станции «Почайна».

Как сообщалось, во время баллистической атаки ночью против 7 ноября Россия ударила ракетами по Северному мосту. Специалисты обследуют сооружение, на котором повреждено дорожное полотно, контактную троллейбусную линию, линию электропередачи. Движение транспорта перекрыто в обе стороны.

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