В Киеве заметили тревожный шум: КГГА объяснила причину

В городской администрации заверили, что оснований для волнения нет.

В некоторых районах Киева может наблюдаться шум. Это связано с работой большого теплоисточника на правом берегу столицы.

Об этом сообщили в КГГА.

"Напоминаем, продолжаются технологические процессы, которые являются неотъемлемой частью работы столь масштабных объектов", — говорится в сообщении.

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Городские власти уверяют, что ситуация контролируемая и для киевлян нет никаких угроз или рисков.

"Просим горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам", — добавили в КГГА.

Напомним, депутаты Киевского городского совета утвердили рекомендации по безопасному использованию генераторов в условиях отключения света. Правила сформировали, чтобы безопасно интегрировать устройства в городскую среду.

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