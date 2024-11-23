В Киеве заметили тревожный шум: КГГА объяснила причину

В городской администрации заверили, что оснований для волнения нет.
В некоторых районах Киева может наблюдаться шум. Это связано с работой большого теплоисточника на правом берегу столицы.
Об этом сообщили в КГГА.
"Напоминаем, продолжаются технологические процессы, которые являются неотъемлемой частью работы столь масштабных объектов", — говорится в сообщении.
Городские власти уверяют, что ситуация контролируемая и для киевлян нет никаких угроз или рисков.
"Просим горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам", — добавили в КГГА.
Напомним, депутаты Киевского городского совета утвердили рекомендации по безопасному использованию генераторов в условиях отключения света. Правила сформировали, чтобы безопасно интегрировать устройства в городскую среду.
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