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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Північний міст у Києві закрили після нічної атаки: як буде курсувати транспорт

Після нічної атаки Київ залишився без руху Північним мостом, по якому сталося кілька влучань.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Транспорт у Києві.

Транспорт у Києві. / © УНІАН

Внаслідок нічної атаки у Києві пошкоджено Північний міст. Зранку 7 листопада рух переправою закрили в обидва боки. Через обмеження у столиці відбулися зміни у роботі наземного транспорту.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Наразі на Північному мосту фахівці працюють над ліквідацією наслідків пошкодження. Автобуси, які раніше курсували переправою, тимчасово змінили маршрути. Транспорт рухається в об’їзд через Подільський мостовий перехід.

Зміни у русі автобусів:

  • №№ 21, 73, 101 — до метро «Контрактова площа»;

  • № 29-ТР – з Дарницької площі до метро «Контрактова площа»;

  • № 30-ТР — на двох ділянках: вул. Милославська — станція метро «Почайна» (через вул. Новокостянтинівську); вул. Кадетський гай — метро «Почайна»;

  • № 31-ТР – від вул. Милославської до метро «Лук’янівська» через вул. Глибочицьку (за схемою автобуса № 112);

  • № 47-ТР – зі станції метро «Мінська» до станції «Почайна».

Як повідомлялося, під час балістичної атаки вночі проти 7 листопада Росія вдарила ракетами по Північному мосту. Наразі фахівці обстежують споруду, на якій пошкоджено дорожнє полотно, контактну тролейбусну лінію, лінію електропередавання. Рух транспорту перекрито в обидва боки.

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