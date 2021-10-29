У Києві просто під час руху загорілась вантажівка: відео

Займання виникло у моторному відсіку автівки.
У Києві просто під час руху загорілась вантажівка.
Надзвичайна подія сталася у п’ятницю, 29 жовтня, на вулиці Причальній у Дарницькому районі столиці.
Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.
Займання виникло у моторному відсіку автівки.
"На місці очікують пожежних рятувальників. Сподіваємося, ніхто не травмується", - йдеться у дописі під відео.
Нагадаємо, у Броварах сталася масштабна пожежа. Хмара диму накрила кілька житлових районів.