У Києві просто під час руху загорілась вантажівка: відео

Займання виникло у моторному відсіку автівки.

У Києві просто під час руху загорілась вантажівка.

Надзвичайна подія сталася у п’ятницю, 29 жовтня, на вулиці Причальній у Дарницькому районі столиці.

Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.

Займання виникло у моторному відсіку автівки.

"На місці очікують пожежних рятувальників. Сподіваємося, ніхто не травмується", - йдеться у дописі під відео.

Нагадаємо, у Броварах сталася масштабна пожежа. Хмара диму накрила кілька житлових районів.

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