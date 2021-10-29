ЖК Great: п'ять причин оселитися у новобудові на першій лінії Дніпра

Які переваги дає життя на березі головної річки столиці.

Протягом останнього десятиріччя вигляд ринку первинної нерухомості Києва неабияк змінився. До нього прийшли нові тренди, архітектурні тенденції, концептуальні рішення. Економ-клас, який колись безроздільно правив балом, сьогодні майже повністю витіснений комфорт-класом, а сам новий «цар ринку» з невеликих проектів точкової забудови помітно змістився у бік великих багатофункціональних ЖК. Відкрилися для освоєння нові перспективні локації – наприклад, території колишніх промислових зон.

Водночас, уподобання покупців залишаються практично незмінними. Довгі роки впевнене лідерство у структурі попиту утримують два ключові критерії: ціна та локація. І якщо з першим все більш-менш очевидно, то місце розташування житла – поняття набагато комплексніше. Воно включає і зручність транспортного сполучення, і те, наскільки розвинена навколишня інфраструктура району, і, звісно ж, близькість рекреаційних зон – парків та водойм.

Остання складова за півтора роки карантинних обмежень та періодичних локдаунів стала актуальною як ніколи раніше. Причини зрозумілі: тренд на віддалену роботу та регулярне обмеження доступного спектру відпочинку і дозвілля посилили запит на місце поряд з будинком, де можна комфортно провести час в оточенні природи. Тим не менш, життя поряд із зеленню та водою завжди мало ряд інших важливих переваг. Що рухає киянами, які прагнуть оселитися на першій лінії, розберемо разом із житловим комплексом Great, який девелопери IB Alliance та РІЕЛ будують на Дніпровській набережній столиці.

Краєвид з вікна

Якщо спитати людину про причини, через які вона хоче жити біля води, однією з перших та назве краєвид, що відкривається з вікна. І це не дивно: те, що ми бачимо зі своєї квартири, для самопочуття не менш важливо, ніж те, що знаходиться всередині. Водна гладь у цьому сенсі поза конкуренцією: дослідження показують, що вигляд води знижує індекс стресу за шкалою Кеслера – класичною системою розпізнавання психологічних розладів.

Звісно, ​​у ЖК Great таку важливу особливість як близькість до води не залишили поза увагою. Будинки цього житлового кварталу, три з яких уже введені в експлуатацію, розташували особливим чином. Перша лінія будівель, яку від води відокремлюють лише 90 метрів, мінімально перекриває огляд другій, і більшість квартир у ЖК видові. А щоб ніщо не заважало краєвиду на Дніпро та всі головні визначні пам'ятки правого берега, вікна зробили панорамними.

Екологія та здоров'я

Поряд з будь-якою великою водоймою в міських умовах повітря завжди якісніше, ніж в інших місцях. Через випаровування води річка є свого роду величезним природним зволожувачем, що «прибиває» пил та інші шкідливі для дихальної системи людини частки.

А зелені зони, розташовані поряд із водою, посилюють фільтрацію повітря. Дерева насичують його киснем і поглинають вуглекислий газ, що особливо важливо в умовах загазованої столиці.

Відпочинок та спорт

Рекреаційній інфраструктурі навколо ЖК Great є чим похвалитися порівняно з іншими районами столиці. Через дорогу від новобудов розташувалася Грецька набережна – чудове місце для вечірніх прогулянок. У пішій доступності знаходиться парк «Вербовий Гай» із пляжем, продовжується облаштування парку «Берковщина». Своїм парком та пляжами приваблює і озеро Тельбін, яке також гаряче люблять рибалки.

Таке сусідство відкриває ті можливості, які стали особливо затребувані в постковідну епоху – аби було де позасмагати чи скупатися влітку, погуляти, зайнятися фізичною активністю чи, зрештою, просто випити кави у приємній обстановці.

Хоча всередині самого житлового комплексу теж буде чим зайнятися. Посеред нового кварталу з'явиться свій арт-парк з ландшафтним дизайном, зонами відпочинку та дитячими майданчиками. А спортивна інфраструктура у дворі представлена ​​міні-стадіоном, велодоріжками та тренажерами.

Багатофункціональне міське середовище

Але не лише це ЖК Great пропонує на своїй території. Як проект формату "місто в місті", він покликаний дати своїм мешканцям майже все необхідне у повсякденному житті.

Тому разом з новими будинками тут з'явиться торгово-офісний центр із супермаркетом та офісний комплекс, підземний і наземний паркінги, об'єднана з дитсадком початкова школа та ще один вбудований дитсадок. Звісно ж, не обійдеться без традиційних для сучасних житлових кварталів кафе та сервісів на перших поверхах будинків.

Інвестиційна привабливість

І якщо подібним різноманіттям інфраструктури поки що можуть похвалитися лише деякі столичні новобудови, то привабливість вкладень у них – риса, притаманна вже майже всій київській нерухомості на березі Дніпра. За даними ріелторів, квартири з краєвидом на воду можуть коштувати на чверть дорожче за житло, аналогічне у всьому іншому. При цьому вони зазвичай більш затребувані покупцем на вторинному ринку і швидше дорожчають з часом.

Не варто також забувати, що при вкладеннях на етапі будівництва (крім трьох введених будинків зараз у ЖК Great зводяться всі десять інших) капіталізація нерухомості збільшується пропорційно стадії її готовності. Так, при старті продажів у грудні 2018 року квадратний метр у житловому комплексі коштував від 17 820 грн, або близько 645 доларів за актуальним тоді курсом. Сьогодні мінімальна ціна «квадрату» від забудовника складає вже 24 600 грн, або приблизно 930 доларів. Таким чином, менш ніж за три роки перші покупці квартир виграли у ціні понад 40% і, очевидно, виграють ще надалі. Особливо з урахуванням розташування на першій лінії Дніпра: за таких умов видові характеристики ЖК залишаться незмінними незалежно від подальшого розвитку міського середовища.

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