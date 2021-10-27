У Києві в урядовому кварталі горіла двоповерхова будівля, яка входить до архітектурних пам’яток: фото

У Києві в урядовому кварталі горіла двоповерхова будівля, яка входить до архітектурних пам’яток: фото

Місцеві розповіли, що будинку понад 200 років.

У Києві в урядовому кварталі сталася масштабна пожежа.

Надзвичайна подія сталася на вулиці Мазепи.

Про це повідомляє Magnolia TV.

"Зайнялася двоповерхова нежитлова будівля, яка входить до архітектурних пам’яток. Місцеві розповіли, що будинку понад 200 років. І саме таким чином забудовники намагаються позбавитися історичної будівлі, бо вже майже три роки на цьому місці планують звести багатоповерхівку. Будинок вже неодноразово підпалювали. Незважаючи на те, що поряд розташоване Головне управління СБУ м. Києва", - йдеться у повідомленні.

Вогонь охопив дах та через дерев’яне перекриття розповсюдився на всю будівлю. Однак рятувальникам вдалось приборкати полум’я.

Попередньо відомо, що ніхто не постраждав.

Остаточні причині займання з’ясує слідство.

Нагадаємо, у Броварах вночі сталася масштабна пожежа.

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