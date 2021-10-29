В Киеве прямо во время движения загорелся грузовик: видео

Возгорание возникло в моторном отсеке автомобиля.

В Киеве прямо во время движения загорелся грузовик.

Чрезвычайное происшествие произошло в пятницу, 29 октября, на улице Причальной в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал видео.

Возгорание возникло в моторном отсеке автомобиля.

"На месте ожидают пожарных спасателей. Надеемся, никто не травмируется", — говорится в сообщении под видео.

Напомним, в Броварах произошел масштабный пожар. Облако дыма накрыло несколько жилых районов.

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