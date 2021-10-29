Кількість випадків коронавірусу в Києві та області значно збільшилась: статистика на 29 жовтня

Загалом у столиці підтверджено 257 404 випадки COVID-19.
Станом на ранок 29 жовтня у Києві зафіксовано 1616 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 165 випадків більше, ніж 28 жовтня (1451 випадок коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 257 404 випадки COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 227 651 людина (317 за добу)
- померли 6 076 людей (46 за добу)
У Київській області зафіксовано 149 456 випадків COVID-19 (988 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 133 441 людина (473 за добу)
- померли 3 255 людей (40 за добу)
Нагадаємо, МОЗ дозволив вакцинувати проти COVID-19 дітей віком 12-17 років.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua