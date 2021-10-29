Кількість випадків коронавірусу в Києві та області значно збільшилась: статистика на 29 жовтня

Кількість випадків коронавірусу в Києві та області значно збільшилась: статистика на 29 жовтня

Загалом у столиці підтверджено 257 404 випадки COVID-19.

Станом на ранок 29 жовтня у Києві зафіксовано 1616 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 165 випадків більше, ніж 28 жовтня (1451 випадок коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 257 404 випадки COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 227 651 людина ( 317 за добу)

людина ( за добу) померли 6 076 людей (46 за добу)

У Київській області зафіксовано 149 456 випадків COVID-19 (988 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 133 441 людина ( 473 за добу)

людина ( за добу) померли 3 255 людей (40 за добу)

Нагадаємо, МОЗ дозволив вакцинувати проти COVID-19 дітей віком 12-17 років.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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