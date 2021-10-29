В аеропорту "Бориспіль" у 11 осіб виявлено підробні документи про вакцинацію

В аеропорту "Бориспіль" у 11 осіб виявлено підробні документи про вакцинацію

Поліція Київської області відкрила кримінальні провадження щодо підробки, а також використання підроблених документів.

​​Минулої доби, 28 жовтня, на території аеропорту "Бориспіль" у 11 осіб правоохоронці виявили документи про вакцинацію з ознаками підробки.



Усі вони прилетіли до України з інших держав.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Поліція Київської області відкрила кримінальні провадження за ст. 358 КК України щодо підробки, а також використання підроблених документів. За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, справи щодо підробних "ковід"-сертифікатів відтепер на особистому контролі Офісу генпрокурора. Карати обіцяють і тих, хто ними торгує, і тих, хто купує фальшиві документи. А тим часом світова спільнота допомагає Україні з обладнанням та вакциною.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Новини України: підробні COVID-сертифікати контролюватиме особисто Офіс генпрокурора

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