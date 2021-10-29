Не хотів платити за проїзд: у Києві 18-річний хлопець влаштував бійку в таксі та погрожував водію пістолетом

Не хотів платити за проїзд: у Києві 18-річний хлопець влаштував бійку в таксі та погрожував водію пістолетом

Під час поверхневої перевірки копи виявили у молодика пістолет, схожий на вогнепальну зброю.

У Києві 18-річний хлопець влаштував бійку в таксі та погрожував водію пістолетом.

Молодик не хотів оплачувати проїзд.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

"Вночі патрульні отримали виклик про бійку на проспекті Відрадному. Прибувши за вказаною адресою, інспектори побачили двох чоловіків. Заявник повідомив, що працює водієм в службі таксі та підвозив невідомого. За його словами, пасажир поводився неадекватно та всіляко уникав сплати за отримані послуги. Після чого вдарив по автомобілю та погрожував керманичу пістолетом", - йдеться у повідомленні поліції.

Поліцейські затримали молодика.

Facebook / Патрульна поліція Києва

Під час поверхневої перевірки копи виявили у нього пістолет, схожий на вогнепальну зброю.

18-річного хлопця патрульні передали слідчо-оперативній групі. Виявлене вилучили для проведення експертизи.

Нагадаємо, у лікарні під Києвом чоловік дістав пістолет та погрожував медикам розправою.

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