У Києві пролунали вибухи: на місто впали уламки дронів

Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил Росії по Києву зафіксовано падіння уламків в Печерському районі міста.

Про це повідомила пресслужба КМВА.

За попередньою інформацією, рештки впали на нежитлову забудову. Даних щодо постраждалих не надходило.

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!. Внаслідок ворожої атаки , попередньо, є загоряння в не житловому приміщенні в Печерському районі. Всі служби прямують на місце", – додав мер міста Віталій Кличко.

Зазначимо, що у ніч проти 1 січня 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами. Зокрема вибухи були на Хмельниччині, Полтавщині та в Сумах.

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