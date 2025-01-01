В Киеве раздались взрывы: на город упали обломки дронов

В результате атаки ударных БПЛА вооруженных сил России по Киеву зафиксировано падение обломков в Печерском районе города.

Об этом сообщила пресс-служба КМВА.

По предварительной информации, останки упали на нежилую застройку. Данных о пострадавших не поступало.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!. В результате вражеской атаки, предварительно, есть возгорание в не жилом помещении в Печерском районе. Все службы направляются на место", — добавил мэр города Виталий Кличко.

Отметим, что у ночь против 1 января 2025 года враг снова атаковал Украину ударными дронами. В частности, взрывы были на Хмельнитчине, Полтавщине и в Сумах.

Читайте также: