Зеленський звільнив голову Київської МВА: хто замінив Сергія Попка

Президент України Володимир Зеленський 31 грудня підписав укази про звільнення голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка. Наступним указом президент призначив на цю посаду Тимура Ткаченка.

Укази розміщені на сайті Офісу президента.

"Відповідно до статті 4 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" звільнити генерал-полковника Попка Сергія Миколайовича з посади начальника Київської міської військової адміністрації", – сказано в указі №897.

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"Відповідно до статті 4 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" призначити Ткаченка Тимура Фіруддіновича начальником Київської міської військової адміністрації", – йдеться в указі №898.

Тимур Ткаченко з вересня цього року був заступником міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби, а до того, з 2023 року – заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості. А з 2021 року він очолював департамент благоустрою КМДА.

Зазначимо, після початку повномасштабної війни в Києві, крім цивільної адміністрації КМДА, очолюваної Кличком, створили ще міську військову адміністрації (КМВА). Спершу її очолював Микола Жирнов, а потім – Сергій Попко. Обидва очільники мали звання генералів.

Раніше Володимир Зеленський пообіцяв низку важливих кадрових рішень.

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