Ракетний удар по Києву: що відомо про наслідки вранішнього обстрілу

Минулося без потерпілих.
Зранку, 31 грудня, війська РФ завдали ракетних ударів по Києву. Внаслідок атаки попадали уламки збитих повітряних цілей в Дарницькому районі.
Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.
"Внаслідок ранкового ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі столиці", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок російського обстрілу були пошкоджені три приватні будівлі та два автомобілів. Місцева влада наголошує, що минулося бех травмованих і загиблих.
Нагадаємо, сьогодні зранку під час повітряної тривоги у Києві пролунали потужні вибухи. Влада повідомила про роботу сил ППО.
Згодом стало відомо, що окупанти атакували Київ ракетами. Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей.