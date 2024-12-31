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Ракетний удар по Києву: що відомо про наслідки вранішнього обстрілу

Ракетний удар по Києву: що відомо про наслідки вранішнього обстрілу

Київ. / Фото: Associated Press

Минулося без потерпілих.

Зранку, 31 грудня, війська РФ завдали ракетних ударів по Києву. Внаслідок атаки попадали уламки збитих повітряних цілей в Дарницькому районі. 

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації. 

"Внаслідок ранкового ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі столиці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок російського обстрілу були пошкоджені три приватні будівлі та два автомобілів. Місцева влада наголошує, що минулося бех травмованих і загиблих.

Нагадаємо, сьогодні зранку під час повітряної тривоги у Києві пролунали потужні вибухи. Влада повідомила про роботу сил ППО.

Згодом стало відомо, що окупанти атакували Київ ракетами. Внаслідок атаки  зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей. 

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