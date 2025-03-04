У Києві приспустили найбільший прапор країни: що сталося

Аби вберегти полотнище від пошкоджень, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

У Києві через прогнозовану негоду тимчасово приспустили найбільший прапор країни, який майорить на флагштоку на території меморіального комплексу "Національного музею України у Другій світовій війни".

Про це повідомили у КМДА та пояснили причину.

За даними Укргідрометцентру, 4 березня в Києві та Київській області вітер західний 7-12 м/с, місцями очікуються пориви 15-20 м/с.

За інформацією КО "Київзеленбуд", аби вберегти полотнище від пошкоджень, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.

Нагадаємо, висота флагштока майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

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