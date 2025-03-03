У центрі Києва перехожий знайшов пакунок з ймовірними гранатами

Виявлений пакунок з предметами, схожими на гранати, швидко був огороджений.

У Подільському районі Києва виявлено пакунок, у якому були предмети, що нагадують бойові гранати.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

"На лінію 112 надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмета у Подільському районі. Заявник розповів, що поряд з місцем проведення робіт, він вияв пакунок з ймовірними гранатами", - йдеться у повідомленні.

Швидко прибувши на місце події, була огорожена небезпечна зона та викликані слідчі і вибухотехніків для подальших дій.

У поліції нагадали алгоритм дій при виявленні підозрілого предмета: Коли ви знаходите підозрілий предмет, зберігайте спокій, повідомте оточуючим, позначте місце знахідки, викликайте спецслужби, не намагайтесь переміщувати предмет і чекайте вибухотехніків або рятувальників на безпечній відстані.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ветеранів та осіб з інвалідністю залучатимуть до розмінування територій.

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