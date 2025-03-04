В Киеве приспустили самый большой флаг страны: что произошло

Чтобы уберечь полотнище от повреждений, флаг останется приспущенным для улучшения погодных условий.

В Киеве из-за прогнозируемой непогоды временно приспустили самый большой флаг страны, который развевается на флагштоке на территории мемориального комплекса "Национального музея Украины во Второй мировой войне".

Об этом сообщили в КГГА и объяснили причину.

По данным Укргидрометцентра, 4 марта в Киеве и Киевской области ветер западный 7-12 м/с, местами ожидаются порывы 15-20 м/с.

По информации КО "Киевзеленстрой", чтобы уберечь полотнище от повреждений, флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

Напомним, высота флагштока почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

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