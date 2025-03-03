Найсухіший лютий за 130 років: як змінився клімат у Києві

Брак опадів може вплинути на рівень води у річках навесні.

Лютий у Києві видався холоднішим за кліматичну норму та надзвичайно сухим.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними гідрометеорологічної станції Київ, середньомісячна температура у столиці становила -3,7°C, що на 1,4°C нижче за норму. Це перший місяць із холодним відхиленням від багаторічних показників з травня 2023 року.

Найхолодніше у Києві було 13 лютого, коли температура опустилася до -12,3°C.

Найтепліший день припав на 1 лютого, коли повітря прогрілося до +6,4°C.

У лютому на метеостанції проспект Науки, 37 випало лише 12 мм опадів, що становить 31% від норми. За рівнем сухості цей лютий посів 8-ме місце в історії метеоспостережень з 1891 року.

Фахівці відзначають, що зима 2024-2025 років була загалом теплою, але лютий порушив тенденцію потепління.

Нагадаємо, березень має бути набагато теплішим за лютий, особливо якщо врахувати нещодавні тривалі морози.

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